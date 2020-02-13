Українці платитимуть за транспортування газу за мінімальним тарифом

Аня Мартинюк 13 лютого 2020, 11:35

У НКРЕКУ заявили, що українці отримуватимуть одну платіжку за газ. Також вони платитимуть за транспортування газу менші суми.

Новину передає «Преса України».

Голова Національної комісії регулювання в сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКУ) Валерій Тарасюк заявив, що українці отримуватимуть одну платіжку за газ, однак на ній буде дві суми – за спожитий газ та його транспортування.

За його словами, українські споживачі можуть самостійно обирати постачальника газу. Тарасюк також зауважив, що у минулому році споживачі отримували розцінки за найвищим тарифом, що є недоглядом збоку комісії.

«Тепер це виправлено, і такі споживачі будуть оплачувати транспортування газу по мінімальному тарифу - від 3 до 20 грн в місяць, в залежності від умов споживання газу», - підсумував він.