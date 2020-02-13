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В Україні реєстрацію шлюбів та розлучень проводитимуть нотаріуси

Аня Мартинюк 13 лютого 2020, 11:15
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В Україні реєстрацію шлюбів та розлучень проводитимуть нотаріуси

В Україні розширять повноваження нотаріусів. Їм дозволять реєструвати шлюби та розлучення.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 13 лютого, стало відомо, що ВРУ прийняла за основу законопроект №1220 «Про внесення змін до закону «Про нотаріат». Так, найближчим часом нотаріуси зможуть проводити реєстрацію шлюбів та розлучень. Мова йде як про приватних, так і державних нотаріусів.

Міністра юстиції Денис Малюська зазначив також, що нотаріуси проводитимуть відповідні процедури у разі відсутності «особливих випадків». Так,  розводити нотаріуси зможуть тих партнерів, де немає неповнолітніх дітей і будь-яких суперечок, що вимагають втручання судової системи.

Він додав, що поступово Україна також переходитиме до системи електронного нотаріату.  

«Дуже сподіваємося, що Рада його (законопроект. - Ред.) зможе прийняти протягом декількох місяців. У такому випадку, до кінця року ми зможемо мати працюючу систему електронного нотаріату», - завершив міністр.

 

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