«Укрпошта» вирішила призупинити відправку посилок в Китай

Аня Мартинюк 13 лютого 2020, 10:57

На тлі поширення коронавірусу було скорочено кількість рейсів до Китаю. Тому «Укрпошта» попередила про призупинення прийому посилок для відправлень.

Новину передає «Преса України».

У прес-службі «Укрпошти» повідомили, що від 12 лютого компанія прийняла рішення призупинити отримання посилок для відправки в Китай. Причина такого ходу подій – скорочення кількості авіарейсів до Піднебесної.

«У зв'язку зі значним скороченням більшістю авіакомпаній рейсів в Китай на невизначений термін прийом всіх видів відправлень в Китай тимчасово призупинено. Всі відправлення, прийняті до 11 лютого, будуть доставлені, однак загальні терміни доставки поштових відправлень можуть бути змінені», - йдеться у повідомленні.

Також наголошується, що Всесвітня організація охорони здоров'я досі не ввела жодних заборон на переміщення товарів на тлі поширення коронавірусу.

«ВООЗ повідомляє про безпеку посилок. Люди, які отримують посилки з Китаю, не схильні до ризику зараження. Однак через значне скорочення рейсів більшістю авіакомпаній терміни транзиту пошти в Україні можуть бути збільшені», - додали в «Укрпошті».