Клієнти держорганів оплачуватимуть послуги в одному сервісі – Дубілет

Аня Мартинюк 13 лютого 2020, 10:17

Дмитро Дубілет розповів, що підключив до сервісу check.gov.ua основні держоргани країни. Тепер для отримання конкретної довідки достатньо сплатити послугу онлайн.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 13 лютого, міністр Дмитро Дубілет повідомив, що основні держоргани країни були успішно підключені до сервісу check.gov.ua. А саме сервісні центри МВС, міграційна служба, РАЦСи, ЦНАПи, послуги в Обласних державних адміністраціях.

«Це означає, що українцям більше не потрібно буде гаяти час на те, щоб принести в ці органи банківські квитанції про сплату. Можна просто сплачувати послуги через Інтернет-банк або мобільний банківський додаток (можна прямо на місці) та дати номер квитанції працівнику державної установи», - уточнив міністр.

Дубілет особливо наголосив, що українці економитимуть не лише час, а й гроші, адже їм не доведеться користуватися послугами банків, де пропонують великі комісії.

«Але якщо раптом хтось зі списку вище все одно вимагає квитанцію у паперовій формі, дзвоніть нам на гарячу лінію 1545, будемо додатково роз’яснювати. Зараз до сервісу Check приєднано вже три банки, в стадії підключення — ще 10 установ», - додав він.