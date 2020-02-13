Клієнти держорганів оплачуватимуть послуги в одному сервісі – Дубілет 10:17
Політолог назвав розмір зарплат у працівників українських ботоферм 09:41
Ситник піде у відставку навіть не зібравшись - депутат 08:39
На Дніпропетровщині авто впало в річку, загинула молода дівчина 07:31
Победив Россию, Украина станет сверхдержавой; проиграв - исчезнет с карты мира 15:07
Індійський прем’єр заявив, що коров’яча сеча виліковує від коронавірусу 13:06
Шарій нагадав про космічні премії керівників «Нафтогазу» 12:46
З'явилися цікаві подробиці щодо нового прес-секретаря Офісу президента 11:47
Чубаров розкритикував Арахамію за позицію щодо Криму та Донбасу 11:16
Кортні Кокс оригінально привітала Дженніфер Еністон з 51-річчям 10:05
В Україні виплачуватимуть більшу компенсацію за програмою «Муніципальна няня» 09:23
Українську зарплату підтягуватимуть до рівня польської 15:04
Путін розуміє, що з війною на Донбасі треба закінчувати – Зеленський 14:37
Олександр Кочетков озвучив суми, які виділялись на функціонування ботоферм. Мова йде про ботоферми, які активно працювали у період передвиборчої кампанії в Україні.
Новину передає «Преса України».
Політичний аналітик Олександр Кочетков розповів журналістам, скільки платили ботофермам під час передвиборчої кампанії 2018 року. За його словами, люди, які координували ботоферми в Україні отримували від 5 до 20 тисяч доларів на місяць.
«Таке ідеологічне керівництво складалося з 10 осіб», – зауважив Кочетков.
Він також уточнив, що люди, перед якими ставилися інші завдання, а саме розповсюдження інформації, до слова таких було 50 осіб, отримували 100-200 доларів на місяць.
Політолог також зауважив, що ботоферми організовували за принципом «десятників». Тобто одна людина контролювала 10 акаунтів, а у кожного такого ще може бути до 100 акаунтів у Мережі.
«Так звичайний фейсбучний бот міг отримувати і 500 доларів за «роботу», - підсумував він.
10:17: Клієнти держорганів оплачуватимуть послуги в одному сервісі – Дубілет
09:41: Політолог назвав розмір зарплат у працівників українських ботоферм
08:39: Ситник піде у відставку навіть не зібравшись - депутат
08:04: Білл Гейтс придбав екояхту
07:31: На Дніпропетровщині авто впало в річку, загинула молода дівчина
15:07: Победив Россию, Украина станет сверхдержавой; проиграв - исчезнет с карты мира
13:06: Індійський прем’єр заявив, що коров’яча сеча виліковує від коронавірусу
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.