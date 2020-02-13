Політолог назвав розмір зарплат у працівників українських ботоферм

Аня Мартинюк 13 лютого 2020, 09:41

Олександр Кочетков озвучив суми, які виділялись на функціонування ботоферм. Мова йде про ботоферми, які активно працювали у період передвиборчої кампанії в Україні.

Новину передає «Преса України».

Політичний аналітик Олександр Кочетков розповів журналістам, скільки платили ботофермам під час передвиборчої кампанії 2018 року. За його словами, люди, які координували ботоферми в Україні отримували від 5 до 20 тисяч доларів на місяць.

«Таке ідеологічне керівництво складалося з 10 осіб», – зауважив Кочетков.

Він також уточнив, що люди, перед якими ставилися інші завдання, а саме розповсюдження інформації, до слова таких було 50 осіб, отримували 100-200 доларів на місяць.

Політолог також зауважив, що ботоферми організовували за принципом «десятників». Тобто одна людина контролювала 10 акаунтів, а у кожного такого ще може бути до 100 акаунтів у Мережі.

«Так звичайний фейсбучний бот міг отримувати і 500 доларів за «роботу», - підсумував він.