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У Псковській області в ДТП загинули 8 українців

Аня Мартинюк 13 лютого 2020, 09:10
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У Псковській області в ДТП загинули 8 українців

Стало відомо про смертоносну ДТП у Росії за участю українців-заробітчан. Останні повертались додому на мікроавтобусі Мерседес. Автівка зіткнулась з вантажівкою Вольво.

Новину передає «Преса України».

У ніч на 13 лютого в Псковській області, РФ, сталась ДТП. Тут мікроавтобус Мерседес з українськими номерами зіткнувся з вантажівкою Вольво з білоруськими номерами.

Інформацію про ДТП надав  телеграм-канал MASH.

«Водія фури В'ячеслава Рябова (Білорусь) і єдиного вцілілого пасажира «Мерседеса» Михайла Зеленчука (Україна) госпіталізували в стані середньої тяжкості. Попередня причина аварії: водій автобуса не розрахував дистанції при обгоні та зіткнувся з фурою», - зазначено у повідомленні.

Так, загинуло 8 українців. За попередніми даними, вони повертались із заробітків із Санкт-Петербурга до Києва.

На місці працює слідча група.

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