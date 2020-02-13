У Псковській області в ДТП загинули 8 українців

Клієнти держорганів оплачуватимуть послуги в одному сервісі – Дубілет 10:17
Політолог назвав розмір зарплат у працівників українських ботоферм 09:41
Ситник піде у відставку навіть не зібравшись - депутат 08:39
На Дніпропетровщині авто впало в річку, загинула молода дівчина 07:31
Победив Россию, Украина станет сверхдержавой; проиграв - исчезнет с карты мира 15:07
Індійський прем’єр заявив, що коров’яча сеча виліковує від коронавірусу 13:06
Шарій нагадав про космічні премії керівників «Нафтогазу» 12:46
З'явилися цікаві подробиці щодо нового прес-секретаря Офісу президента 11:47
Чубаров розкритикував Арахамію за позицію щодо Криму та Донбасу 11:16
Кортні Кокс оригінально привітала Дженніфер Еністон з 51-річчям 10:05
В Україні виплачуватимуть більшу компенсацію за програмою «Муніципальна няня» 09:23
Українську зарплату підтягуватимуть до рівня польської 15:04
Путін розуміє, що з війною на Донбасі треба закінчувати – Зеленський 14:37
Стало відомо про смертоносну ДТП у Росії за участю українців-заробітчан. Останні повертались додому на мікроавтобусі Мерседес. Автівка зіткнулась з вантажівкою Вольво.
Новину передає «Преса України».
У ніч на 13 лютого в Псковській області, РФ, сталась ДТП. Тут мікроавтобус Мерседес з українськими номерами зіткнувся з вантажівкою Вольво з білоруськими номерами.
Інформацію про ДТП надав телеграм-канал MASH.
«Водія фури В'ячеслава Рябова (Білорусь) і єдиного вцілілого пасажира «Мерседеса» Михайла Зеленчука (Україна) госпіталізували в стані середньої тяжкості. Попередня причина аварії: водій автобуса не розрахував дистанції при обгоні та зіткнувся з фурою», - зазначено у повідомленні.
Так, загинуло 8 українців. За попередніми даними, вони повертались із заробітків із Санкт-Петербурга до Києва.
На місці працює слідча група.
10:17: Клієнти держорганів оплачуватимуть послуги в одному сервісі – Дубілет
09:41: Політолог назвав розмір зарплат у працівників українських ботоферм
08:39: Ситник піде у відставку навіть не зібравшись - депутат
08:04: Білл Гейтс придбав екояхту
07:31: На Дніпропетровщині авто впало в річку, загинула молода дівчина
15:07: Победив Россию, Украина станет сверхдержавой; проиграв - исчезнет с карты мира
13:06: Індійський прем’єр заявив, що коров’яча сеча виліковує від коронавірусу
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.