Ситник піде у відставку навіть не зібравшись - депутат

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Максим Бужанський зауважив, що Артема Ситника уже ніхто не питає, хоче він у відставку чи ні.
Новину передає «Преса України».
Депутат «Слуги народу» Максим Бужанський прокоментував реакцію директора НАБУ Артема Ситника та його прихильників щодо відставки. На своїй сторінці у соцмережі він написав наступне: «Товариші припиніть, будь ласка, постити цитати Ситника про те, що він не збирається і не піде у відставку. Його вже ніхто не питає, збирається чи не збирається. 219 депутатів внесли постанову про його звільнення, якщо парламент підтримає 226ма голосами, піде у відставку навіть не зібравшись».
Нагадаємо, раніше Артем Ситник коментував проект постанови про його звільнення.
«Я хотів би депутатам нагадати, що є законна процедура, яка передбачена законом про НАБУ. На сьогоднішній день — це проведення аудиту. Якщо результат негативний, то можна поставити питання про відставку у стінах парламенту», - зазначав він.
Як відомо, Ситник не задекларував відпочинок на мисливському угідді на Рівненщині. В результаті суд визнав його винним у порушенні встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків. За попередніми даними, відпочинок Ситнику оплачували треті особи.
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