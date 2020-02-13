Білл Гейтс придбав екояхту

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Білл Гейтс вирішив перестати економити та орендувати розкішні яхти. Тепер він є власником футуристичної, а головне екологічної яхти Aqua.
Новину передає «Преса України».
Засновник Microsoft Білл Гейтс зробив чималу покупку. 64-річний підприємець став власником нової екологічної яхти Aqua. Вартість яхти 645 млн доларів.
Як відомо, Aqua працює на рідкому водні та може подолати близько 6,5 тис км без підзаправки. За словами експертів, рідкий водень зберігається в двох резервуарах при температурі -423F. Тобто яхта «викидає» виключно воду.
Її характеристики наступні: Довжина близько 113 м, наявність 5 палуб, каскадного басейну, студії йоги, масажного кабінету, тренажерного залу. Тим не менше, яхта розрахована всього на 14 людей. Відомо, що Білл Гейтс раніше орендував розкішні яхти. Покупка такого виду транспорту у нього відбулась вперше.
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