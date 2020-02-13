На Дніпропетровщині авто впало в річку, загинула молода дівчина

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У Верходніпровську легковий автомобіль злетів з мосту у скидний канал річки Самоткань. На жаль, загинула дівчина 2001 року народження.
Новину передає «Преса України».
Вчора, 12 лютого, стало відомо про ДТП у Верходніпровську Дніпропетровської області. Тут автомобіль Renault впав у річку Самоткань. На місце події прибули рятувальники. Водія 1970 року народження вдалось врятувати. Його пасажирка, молода дівчина 2001 року народження – загинула.
У прес-службі ДСНС регіону зазначили, що автомобіль впав у скидний канал річки під час проїзду по вузькому мосту.
«В результаті події загинула пасажирка, громадянка 2001 року народження, і постраждав водій, громадянин 1970 року народження, якого співробітники Служби порятунку вилучили з води за допомогою рятувального кола і мотузки», - розповіли рятувальники.
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