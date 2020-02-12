Победив Россию, Украина станет сверхдержавой; проиграв - исчезнет с карты мира

zmxn 12 лютого 2020, 15:07

Слишком давно и хорошо мы знаем друг друга - Украина и Россия. Слишком многое нас связывает в этой жизни. И война, в которой мы сошлись не на жизнь, а на смерть - пока не в нашу пользу.... И завтра может быть еще хуже. Украинцев, прикрывающих грудью Европу от русской ядерной дубины, эта самая Европа начинает обвинять во всех смертных грехах. Это работают русские деньги, это срабатывает "шведский синдром", это торжествуют "идеи пацифизма". Украину медленно , но уверенно одевают в одежды виновника начала войны. Словно это не РФ аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей. На нас хотят "повесить" сбитый Боинг МН-17, вопреки видеоматериалам и радиоперехватам, подтверждающих тот факт, что гражданский борт атаковал российский "Бук". Нам ставят в вину смерти донецких детишек, разорванных в клочья российскими снарядами... И погибших от голода и холода луганских стариков... И превращающийся в безводную пустыню некогда процветающий Крым... Богатой и сытой Европе отныне мало смертей украинских воинов. Она, прикрытая от кровожадной России надежным щитом ВСУ, жаждет теперь торговать с этой самой Россией. Запад мечтает и рыбку съесть, и не поднатужиться...

... Пройдет еще немного времени и Украину окончательно обвинят во всех смертных грехах. Украинцев сделают виновниками всех тех преступлений, которыми "отметилась" на планете "Великая Россия". "Публицисты" напишут тысячи "объективных статей"... "Свидетели" расскажут тысячи "правдивых историй"... Соловьевы-Скабеевы-Киселевы создадут тысячи ток-шоу о "зверствах и бесчинствах украинских националистов"... И украинцы, в конце концов, предстанут перед всем миром, как беспримерные изверги рода человеческого. Как исчадие ада... А ведь мы просто нашли в себе мужество осуществить то, чем около ста лет грезили США и Европа... Мы нашли в себе силы воплотить в жизнь мечту каждого американского и европейского обывателя - начать вооруженное сопротивление этой мрачной, угрюмой, безнравственной стране на Востоке.. Этому дикому, злобному, обезумевшему зверю...

Этому гигантскому концлагерю, расположенному на 1/6 части суши - России... Весной 2014 года у нас был "легкий, верный, бескровный " путь: "лечь" под нового фюрера, сдаться ядерной Империи и стать очередным вассалом русского Люцифера. Но мы поступили так, как мог поступить только великий и цельный народ: мы начали сопротивляться... Мы начали воевать с "русским медведем"... И таких войн еще не знала история... Война Украины против РФ - это не просто боевое противостояние кадровым подразделениям без нашивок и знаков различия. Это еще и война против двух бездарных украинских президентов: против комика и против барыги, шесть лет играющих с Владимиром Путиным в "поддавки". Это .война с огромной пятой колонной, начинающейся фамилией Медведчук и заканчивающейся фамилией Лукаш. Это война против сотен тысяч патологических ублюдков - этнических украинцев, ненавидящих все украинское. Это война против массовой эмиграции молодого поколения - самой креативной и физически сильной части населения Украины. Это война против коррупции и безмерных коммунальных тарифов. Это война против олигархов и беспредела полиции. Это война против продажных политиков США и ЕС, которых Путин сумел посадить на "коррупционную иглу". В таких войнах не выживают. Но мы - как это ни странно - все еще живы и все еще продолжаем сопротивляться. И эта жажда жизни и стремление к свободе - играют ключевую роль: у Запада не хватает психологического ресурса окончательно отвернуться от нас. Запад сохраняет санкции против РФ - пока сохраняет...

Нас так мало, а врагов так много и потому выжить и победить в такой войне можно не благодаря, а вопреки... Для победы нам необходимо иметь Президента (его у нас в настоящий момент нет) и Оружие Массового Поражения (необходимо немедленно приступить к созданию ядерного щита). Пока Украина не получит в свое распоряжение Президента и ОМП, Россия будет терзать ее территорию, убивать ее солдат, брать в заложники ее граждан. Сто, двести, тысячу лет. Украинских политиков никто на Западе, практически, не слушает... Украинских блогеров никто на Западе, практически, не читает...

... Война РФ против Украины поставит окончательную точку для одной из сторон. Если в ранге побежденного окажется Украина, мы навсегда потеряем право на свою независимость и исчезнем с политической карты мира. Если же нам удастся сломать хребет русскому фашизму, то Украина, как победитель в войне над сверхдержавой, сама займет его место во всемирной иерархии государств... Да будет так!

Артур Балаев, писатель, лауреат Международной литературной премии "За мир и гуманизм"