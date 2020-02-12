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Індійський прем’єр заявив, що коров’яча сеча виліковує від коронавірусу

Аня Мартинюк 12 лютого 2020, 13:06
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Індійський прем’єр заявив, що коров’яча сеча виліковує від коронавірусу

Нарендра Моді та президент індуїстської махасабхи заявили, що спосіб зцілитися від коронавірусу є. Вони пропонують в якості ліків використати коров’ячу сечу та гній. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 12 лютого, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді та його крайні індуїстські прихильники заявили, що пиття коров’ячої сечі та обтирання гноєм можуть припинити дію інфекційного коронавірусу.

Свамі Чакрапані Махарадж, президент індуїстської махасабхи - багатовікової організації, яка виступає за індуїзм, зазначив, що якщо при цьому скандувати «om namah shivay» (Санскритський спів - привітання для Шиви – ред.), люди врятуються.

Нагадаємо, що кількість загиблих від коронавірусу перевищила 1100 осіб, заражаних понад 40 тисяч людей.

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