Шарій нагадав про космічні премії керівників «Нафтогазу»

Аня Мартинюк 12 лютого 2020, 12:46

Анатолій Шарій звернув увагу на те, як у «Нафтогазі» намагаються запевнити, що мільйонні зарплати та премії – це норма.

Новину передає «Преса України».

Журналіст Анатолій Шарій розібрав ситуацію з мільйонними преміями у «Нафтогазі». Він нагадав, що голова «Нафтогазу» Андрій Коболєв заробив у 2018 році 286 мільйонів гривень.

«Потім вони придумали собі премії й регулярно їх виписували, і з преміями виходило дещо більше…20 млн 700 тисяч доларів, це лише перша частина і друга частина 25 мільйонів доларів», - зауважив Шарій.

За його словами, Коболєв і директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко одразу переправили гроші за кордон. Тим часом в Україні дозволяють собі нескромні покупки за держкошти. Журналіст також додав, що зарплата Вітренка невідома, адже її засекретили.

«Вони отримують такі надприбутки, які не можуть освоїти. Цим обумовлено те, що вони купують якийсь дорогущий автопарк. Вони купують нездорові якісь там столи, стільці», - розповів Шарій.

При цьому журналіст нагадав, як Вітренко дозволяв «набивати собі ціну», заявляючи, що для нього звільнитись з «Нафтогазу» як у відпустку піти.

«Але раптово друга частина премії заступорилась. Бо сказали, все, стоп, хватить. І Юрій Вітренко заявив: «Я подам до суду, ви не маєте права», - зазначив Шарій.

За його словами, «хлопці» абсолютно загубились і живуть «на сатурнах, на місяці».