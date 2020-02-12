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Під Кабмін пригнали десятки вантажівок

Аня Мартинюк 12 лютого 2020, 12:15
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Під Кабмін пригнали десятки вантажівок

У Києві стартувала акція протесту міжнародних перевізники. Так, вони нагадали, з якими проблемами стикаються та закликали владу вжити заходів.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 12 лютого, під Кабміном проходить акція протесту. Міжнародні перевізники вимагають відставки міністра інфраструктури Владислава Криклія. Так, під будівлею уряду розташувалися кількадесят вантажівок та декілька автобусів.

Учасники акції висловили обурення з приводу довгими простоями на українському кордоні у зв'язку з нібито недостатньою кількістю дозволів на міжнародні автоперевезення.

«Вимагаємо забезпечити прозорість процедури видачі та використання дозволів», - зазначили перевізники.

Вони також вимагають удосконалити електронну програму бронювання дозволів на міжнародні автомобільні перевезення.

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