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З'явилися цікаві подробиці щодо нового прес-секретаря Офісу президента

Аня Мартинюк 12 лютого 2020, 11:47
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З'явилися цікаві подробиці щодо нового прес-секретаря Офісу президента

Українські журналісти дізнались, що Дарина Зарівна колись була дружиною «смотрящого» за Мін'юстом.

Новину передає «Преса України».

За даними видання «Страна», новий прес-секретар Офісу президента Дарина Зарівна є колишньою дружиною відомого юриста Андрія Довбенко. Журналісти називають останнього «смотрящим» за Мін'юстом за часів президента Петра Порошенка.

Нагадаємо також, що Дарина Зарівна є колишнім шеф-редактором видання L'Officiel Online. Вона також є засновницею нетворкінг-платформи Charitum й інтернет-журналу Vector.

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