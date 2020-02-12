З'явилися цікаві подробиці щодо нового прес-секретаря Офісу президента

Аня Мартинюк 12 лютого 2020, 11:47

Українські журналісти дізнались, що Дарина Зарівна колись була дружиною «смотрящого» за Мін'юстом.

Новину передає «Преса України».

За даними видання «Страна», новий прес-секретар Офісу президента Дарина Зарівна є колишньою дружиною відомого юриста Андрія Довбенко. Журналісти називають останнього «смотрящим» за Мін'юстом за часів президента Петра Порошенка.

Нагадаємо також, що Дарина Зарівна є колишнім шеф-редактором видання L'Officiel Online. Вона також є засновницею нетворкінг-платформи Charitum й інтернет-журналу Vector.