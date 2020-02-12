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Українські журналісти дізнались, що Дарина Зарівна колись була дружиною «смотрящого» за Мін'юстом.
Новину передає «Преса України».
За даними видання «Страна», новий прес-секретар Офісу президента Дарина Зарівна є колишньою дружиною відомого юриста Андрія Довбенко. Журналісти називають останнього «смотрящим» за Мін'юстом за часів президента Петра Порошенка.
Нагадаємо також, що Дарина Зарівна є колишнім шеф-редактором видання L'Officiel Online. Вона також є засновницею нетворкінг-платформи Charitum й інтернет-журналу Vector.
15:07: Победив Россию, Украина станет сверхдержавой; проиграв - исчезнет с карты мира
13:06: Індійський прем’єр заявив, що коров’яча сеча виліковує від коронавірусу
12:46: Шарій нагадав про космічні премії керівників «Нафтогазу»
11:47: З'явилися цікаві подробиці щодо нового прес-секретаря Офісу президента
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