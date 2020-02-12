Чубаров розкритикував Арахамію за позицію щодо Криму та Донбасу

Аня Мартинюк 12 лютого 2020, 11:16

Рефат Чубаров не привітав особисту думку Давида Арахамії щодо відновлення постачання води в анексований Крим в обмін на вихід російських бойовиків з Донбасу.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 12 лютого, лідер Меджлісу кримських татар Рефат Чубаров відреагував на заяву голови фракції «Слуга народу» Давида Арахамії. Останній, як відомо, заявив, що відновив би водопостачання у Крим в обмін на відведення російських військ в Ростов.

За словами Чубарова, не можна допустити, аби влада продала кримських татар і українців за воду.

«Якісь арахамії будуть торгувати нашою територією! Якщо хтось в державі припускає, що можна здати цілісний народ кримських татар, здати українців, а їх там аж 500 тисяч. Не можна допустити того, аби держава продала нас за воду, за будь-які комбінації щодо Донбасу», – заявив Чубаров.

Відповідна заява прозвучала в ефірі телеканалу UA:Крим.