Чубаров розкритикував Арахамію за позицію щодо Криму та Донбасу

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Рефат Чубаров не привітав особисту думку Давида Арахамії щодо відновлення постачання води в анексований Крим в обмін на вихід російських бойовиків з Донбасу.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 12 лютого, лідер Меджлісу кримських татар Рефат Чубаров відреагував на заяву голови фракції «Слуга народу» Давида Арахамії. Останній, як відомо, заявив, що відновив би водопостачання у Крим в обмін на відведення російських військ в Ростов.
За словами Чубарова, не можна допустити, аби влада продала кримських татар і українців за воду.
«Якісь арахамії будуть торгувати нашою територією! Якщо хтось в державі припускає, що можна здати цілісний народ кримських татар, здати українців, а їх там аж 500 тисяч. Не можна допустити того, аби держава продала нас за воду, за будь-які комбінації щодо Донбасу», – заявив Чубаров.
Відповідна заява прозвучала в ефірі телеканалу UA:Крим.
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