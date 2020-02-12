Богдан сам напросився на звільнення – політолог

Аня Мартинюк 12 лютого 2020, 10:41

Олександр Кочетков відреагував на заміну Андрієм Єрмаком Андрія Богдана. За його словами, останнього звільняти не збирались.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 12 лютого, політолог Олександр Кочетков прокоментував відставку Андрія Богдана. За його словами, ніхто останнього звільняти не хотів – він сам напросився. Про це політолог написав на своїй сторінці у соцмережі.

«Демонстративно ігнорував роботу і перша особа, в загальному, поводився так, що не звільнити його було неможливо. Тому що не зміг змиритися з політичним дорослішанням президента Зеленського, яке, крім іншого, тягне за собою і перерозподіл впливів у його оточенні», - написав Кочетков.

За його словами, не виключено, що Богдану знайдуть хорошу посаду, однак має пройти час, щоб він і президент Володимир Зеленський відпочили один від одного.

«Прихід Андрія Єрмака викличе ряд змін. Перш за все, в офісі президента. Перш за все, серед тих, хто займається інформаційним забезпеченням - мова про Кирила Тимошенко та інших. Андрій Єрмак одночасно схожий і на Віктора Балогу, і на Сергія Льовочкіна. Всі три - послідовні, системні адміністратори, які вміють досягати поставленої перед собою мети», - розповів Кочетков.

Політолог вважає, що як Балога, Єрмак буде втручатися в усі підряд державні сфери, в тому числі сферу «президентського» нафтогазового бізнесу. Кочетков додав, що як Льовочкін, Єрмак нікому не довіряє, і тому у нього немає своєї команди.

Кочетков також вважає, що наразі країну чекає період посилення влади і її дій.