Кортні Кокс оригінально привітала Дженніфер Еністон з 51-річчям

Аня Мартинюк 12 лютого 2020, 10:05

Кортні Кокс перевтілилась в Дженніфер Еністон з нагоди дня народження подруги.

Новину передає «Преса України».

Вчора, 11 лютого, відомій американській акторці Дженніфер Еністон виповнився 51 рік. В результаті її друзі та колеги почали активно вітати її у соцмережі. Подруга Кортні Кокс оприлюднила на своїй сторінці знімок, де вона позує у перуці та окулярах, таких як у самої Еністон.

«Як би ви не старалися ... є лише одна Дженніфер Еністон. З днем народження мій дорогий друже @jenniferaniston! Я тебе люблю!» - написала вона під фото.

Нагадаємо, Кортні Кокс та Дженніфер Еністон впродовж 20 років знімалися в культовому серіалі «Друзі».