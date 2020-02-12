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Кортні Кокс перевтілилась в Дженніфер Еністон з нагоди дня народження подруги.
Новину передає «Преса України».
Вчора, 11 лютого, відомій американській акторці Дженніфер Еністон виповнився 51 рік. В результаті її друзі та колеги почали активно вітати її у соцмережі. Подруга Кортні Кокс оприлюднила на своїй сторінці знімок, де вона позує у перуці та окулярах, таких як у самої Еністон.
«Як би ви не старалися ... є лише одна Дженніфер Еністон. З днем народження мій дорогий друже @jenniferaniston! Я тебе люблю!» - написала вона під фото.
Нагадаємо, Кортні Кокс та Дженніфер Еністон впродовж 20 років знімалися в культовому серіалі «Друзі».
10:05: Кортні Кокс оригінально привітала Дженніфер Еністон з 51-річчям
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