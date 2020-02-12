В Україні виплачуватимуть більшу компенсацію за програмою «Муніципальна няня»

Аня Мартинюк 12 лютого 2020, 09:23

Батьки, які скористалися програмою «Муніципальна няня», отримуватимуть більшу компенсацію за оплату послуг няні. А саме на 153 гривні.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 12 лютого, стало відомо, що в поточному році сума компенсації витрат молодим сім'ям на няню за програмою «Муніципальна няня» зросла. У прес-службі Міністерства соціальної політики України зазначили, що у 2019 році сума становила 1 626,00 грн, а в поточному - 1 779,00 грн.

Нагадаємо, щоб скористатися поглугою треба звернутися до відділу соцзахисту за місцем проживання з документами, в тому числі з копією офіційно укладеного договору з нянею. Далі заявнику необхідно написати заяву на отримання компенсації та пред'явити чеки про оплату послуг няні.

Не всі можуть отримати компенсацію. Якщо батьки виховують прийомних дітей, або ж вони є батьками - вихователями дитячих будинків сімейного типу.