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В Україні збільшать податок на продаж автомобілів

Аня Мартинюк 12 лютого 2020, 08:43
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В Україні збільшать податок на продаж автомобілів

Бізнесмени, які займаються перепродажем авто, платитимуть більші податки за свою практику. За кожне продане авто – більша ставка.

Новину передає «Преса України».

В Україні готуються збільшать податок на продаж авто. А саме законом № 1210, який вносить правки до Податкового кодексу. Зокрема, «під прицілом» опиняться бізнесмени, які займаються перепродажем транспортних засобів.

Як відомо, за перше продане авто власник не платить податок протягом року, при другому продажі впродовж року податкова ставка від оціночної вартості авто складе 5%, за третє продане протягом року авто доведеться платити 18% та військовий збір, що разом складе 19,5%.

Відомо, що така схема оподаткування діятиме на всі транспортні засоби, в тому числі мопеди та трактори. Причина, через яку народні обранці вирішили взятися за перекупників – бажання змусити таких бізнесменів легалізувати свій бізнес.

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