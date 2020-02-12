Арахамія назвав умову, за якої подав би воду в Крим

Кортні Кокс оригінально привітала Дженніфер Еністон з 51-річчям 10:05
В Україні виплачуватимуть більшу компенсацію за програмою «Муніципальна няня» 09:23
Українську зарплату підтягуватимуть до рівня польської 15:04
Путін розуміє, що з війною на Донбасі треба закінчувати – Зеленський 14:37
Зеленський призначив нового керівника Офісу президента 12:49
В Україні з'явилась гаряча лінія для попередження домашнього насильства 11:38
Кількість смертей від коронавірусу зросла до 1018 осіб 11:07
У Москві з кінозалу евакуювали Пугачову, Бондарчука і Лободу 10:32
Депутат назвав Звіробій проектом «Рябошапки-СБУ-Порошенка» 09:10
В Apple погодились заплатити штраф за сповільнення роботи старих айфонів 08:38
Українці віком до 20 років йтимуть в армію добровільно - Загороднюк 07:58
Давид Арахамія нагадав, що на анексованому півострові Крим проживають українці. Тому він вважає, що доцільно пустити туди воду, однак за умови, що російські військові покинуть Донбас.
Новину передає «Преса України».
Глава президентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія зробив важливу заяву. За його словами, він відновив би водопостачання анексованого Криму. Однак в обмін на виведення військ Володимира Путіна з Донбасу.
Відповідна заява прозвучала в ефірі телеканалу «Прямий», який пов’язують з Петром Порошенком. Так, Арахамія вважає, що такий компроміс є достатнім.
«Якщо дати воду до Криму, але мати велику перевагу в переговорах по Донбасу - моя особиста позиція, я буду вважати це достатнім компромісом. Я на таке б пішов. Тому що в Криму водою будуть користуватися громадяни України. ... Якщо це буде обмін, що вони відходять з усіма своїми збройними формуваннями в Ростов, ми встановлюємо повний контроль над кордоном, і за це потрібно дати воду до Криму, б на таке пішов», - заявив він.
10:05: Кортні Кокс оригінально привітала Дженніфер Еністон з 51-річчям
09:23: В Україні виплачуватимуть більшу компенсацію за програмою «Муніципальна няня»
15:04: Українську зарплату підтягуватимуть до рівня польської
14:37: Путін розуміє, що з війною на Донбасі треба закінчувати – Зеленський
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.