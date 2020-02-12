Арахамія назвав умову, за якої подав би воду в Крим

Аня Мартинюк 12 лютого 2020, 08:06

Давид Арахамія нагадав, що на анексованому півострові Крим проживають українці. Тому він вважає, що доцільно пустити туди воду, однак за умови, що російські військові покинуть Донбас.

Новину передає «Преса України».

Глава президентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія зробив важливу заяву. За його словами, він відновив би водопостачання анексованого Криму. Однак в обмін на виведення військ Володимира Путіна з Донбасу.

Відповідна заява прозвучала в ефірі телеканалу «Прямий», який пов’язують з Петром Порошенком. Так, Арахамія вважає, що такий компроміс є достатнім.

«Якщо дати воду до Криму, але мати велику перевагу в переговорах по Донбасу - моя особиста позиція, я буду вважати це достатнім компромісом. Я на таке б пішов. Тому що в Криму водою будуть користуватися громадяни України. ... Якщо це буде обмін, що вони відходять з усіма своїми збройними формуваннями в Ростов, ми встановлюємо повний контроль над кордоном, і за це потрібно дати воду до Криму, б на таке пішов», - заявив він.