Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Депутат назвав Звіробій проектом «Рябошапки-СБУ-Порошенка»
  • Сергій Безруков вкотре навідався у Крим
  • У Донецьку відбулось масове вбивство

Арахамія назвав умову, за якої подав би воду в Крим

Аня Мартинюк 12 лютого 2020, 08:06
Версія для друку
Арахамія назвав умову, за якої подав би воду в Крим

Давид Арахамія нагадав, що на анексованому півострові Крим проживають українці. Тому він вважає, що доцільно пустити туди воду, однак за умови, що російські військові покинуть Донбас.

Новину передає «Преса України».

Глава президентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія зробив важливу заяву. За його словами, він відновив би водопостачання анексованого Криму. Однак в обмін на виведення військ Володимира Путіна з Донбасу.

Відповідна заява прозвучала в ефірі телеканалу «Прямий», який пов’язують з Петром Порошенком.  Так, Арахамія вважає, що такий компроміс є достатнім.

«Якщо дати воду до Криму, але мати велику перевагу в переговорах по Донбасу - моя особиста позиція, я буду вважати це достатнім компромісом. Я на таке б пішов. Тому що в Криму водою будуть користуватися громадяни України. ... Якщо це буде обмін, що вони відходять з усіма своїми збройними формуваннями в Ростов, ми встановлюємо повний контроль над кордоном, і за це потрібно дати воду до Криму, б на таке пішов», - заявив він.

Читайте також:

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції