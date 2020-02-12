Коронавірус отримав офіційну назву

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Всесвітня організація охорони здоров’я дала офіційну назву китайському коронавірусу. Його назвали COVID-19.
Новину передає «Преса України».
Генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус виступив на брифінгу в Женеві. Тема брифінгу – коронавірус. За словами Гебреєсуса, коронавірусу дали офіційну назву.
«Тепер у нас є назва захворювання. Це COVID-19. CO в назві означає коронавірус, VI – вірус, а D – захворювання», - роз'яснив він.
Нагадаємо, спалах коронавірусу відбувся у китайському місті Ухань наприкінці грудня 2019 року. Вчені впевнені, що він передається від людини до людини, однак від матері до новонародженої дитини він ще не передавався, також панголіни є проміжними носіями вірусу. Наразі підтверджено понад 40 тисяч випадків захворювання.
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