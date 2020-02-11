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Українську зарплату підтягуватимуть до рівня польської

Аня Мартинюк 11 лютого 2020, 15:04
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Українську зарплату підтягуватимуть до рівня польської

Володимир Зеленський заявив про необхідність заохочувати українців працювати на батьківщині. Так, він висловив сподівання, що середня зарплата в Україні зможе вирости до рівня середньої заробітної плати Польщі.

Новину передає «Преса України».

Український лідер Володимир Зеленський заявив, що сподівається на те, що у найближчі чотири з половиною роки рівень середньої зарплати досягне рівня зарплати у сусідній Польщі. Про це Зеленський розповів в інтерв'ю для ролика «Один робочий день Президента України».

«Я хочу, щоб у нас середня заробітна плата була, як в Польщі. Я впевнений ... Ну, я хочу вірити, що ми за ці 4,5 роки здійснимо цю мрію», - йдеться в його заяві.

Президент також пояснив, чому взяв для прикладу Польщу. За його словами, туди на заробітки виїхало чимало українців.  А саме декілька мільйонів. Тому підвищення рівня зарплат – це хороший стимул повернути заробітчан додому.

«Для цього рівень середньої зарплати в Україні має становити хоча б 70% від польської», - зауважив Зеленський.

До слова, у третьому кварталі минулого року середня зарплата штатного працівника в Україні становила 382 євро. Про це свідчать дані НБУ. Тим часом у Польщі вона була рівна 1142 євро.

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