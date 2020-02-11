Путін розуміє, що з війною на Донбасі треба закінчувати – Зеленський

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Володимир Зеленський заявив, що продовження війни на Донбасі не вигідне Путіну, адже такий хід подій може привести до внутрішнього конфлікту в Росії.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 11 лютого, президент України Володимир Зеленський зробив важливу заяву. За його слова, президент РФ Володимир Путін розуміє, що війну на Донбасі потрібно закінчити. Відповідна заява прозвучала під час останнього інтерв'ю Зеленського.
«Я впевнений, що він мене зрозумів, дуже прозоро зрозумів. Здається, що якщо такий контакт, очі в очі, ти відразу розумієш, хто перед тобою, що за людина. Не дивлячись на всі дані розвідки. Мені здається, що він мене зрозумів. І він розуміє, що треба закінчити цю війну», - заявив український лідер.
За його словами, ескалація і захоплення великої країни, як Україна, є небезпечним кроком для Кремля. Зеленський особливо наголосив, що такий крок може навіть привести до внутрішнього жорсткого конфлікту в Росії.
Президент України додав, що РФ готова «думати» щодо уточнення тексту Мінських домовленостей. Він також вважає, що припинення війни на Донбасі стане перемогою й для Росії.
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