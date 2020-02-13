В Україні домінуватимуть сніги та дощі – синоптик

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Український синоптик Наталія Діденко попередила про погіршення погодних умов в країні. За її прогнозом, в Україні буде вітряно та волого.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 11 лютого, синоптик Наталія Діденко розповіла, що в Україні домінуватимуть атмосферні фронти, сніги, дощі, вітри та стрибки тиску. За її прогнозом, опади будуть невеликі чи помірні.
«Мокрий сніг братиме верх - бо дещо знизиться температура повітря», - наголосила вона.
Завтра, 12 лютого, максимальна температура повітря буде 0+4 градуси. На Півдні стовпчики термометра можуть показати +4+7 градусів. Вітер західного напрямку, 7-12 м/с, пориви до 15-22 м/с.
У столиці температура повітря становитиме близько +2, +3 градусів. Також місцями пройде мокрий сніг та дощ.
15:03: Джефф Безос відкрив найбільший у світі банківський рахунок
14:40: 56% росіян виступають за відкриття кордону з Україною – опитування
14:19: Чисельність населення на Донбасі та у Криму визначать за допомогою супутників
13:19: Комітет ВРУ з прав людини вирішив не подавати воду в Крим
11:35: Українці платитимуть за транспортування газу за мінімальним тарифом
11:15: В Україні реєстрацію шлюбів та розлучень проводитимуть нотаріуси
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