В Україні домінуватимуть сніги та дощі – синоптик

Аня Мартинюк 11 лютого 2020, 14:04

Український синоптик Наталія Діденко попередила про погіршення погодних умов в країні. За її прогнозом, в Україні буде вітряно та волого.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 11 лютого, синоптик Наталія Діденко розповіла, що в Україні домінуватимуть атмосферні фронти, сніги, дощі, вітри та стрибки тиску. За її прогнозом, опади будуть невеликі чи помірні.

«Мокрий сніг братиме верх - бо дещо знизиться температура повітря», - наголосила вона.

Завтра, 12 лютого, максимальна температура повітря буде 0+4 градуси. На Півдні стовпчики термометра можуть показати +4+7 градусів. Вітер західного напрямку, 7-12 м/с, пориви до 15-22 м/с.

У столиці температура повітря становитиме близько +2, +3 градусів. Також місцями пройде мокрий сніг та дощ.