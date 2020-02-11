Схудла Адель показала нове фото

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31-річна Адель з’явилась на вечірці, яка пройшла після церемонії нагородження премії Оскар. Так, вона продовжує дивувати своїм оновленим тілом.
Новину передає «Преса України».
Відома співачка Адель, яка вразила перевтіленням, значно схуднувши, позувала для фото на афтерпаті церемонії Оскар. Як відомо, вечірку в Лос-Анджелесі організували Джей Зі та Бейонсе. Так, 31-річна Адель з’явилась у леопардовій сукні та з яскравим макіяжем.
Шанувальники зірки продовжують коментувати зміни Адель.
«Її не впізнати. Така тонка, така струнка», - з’явилось у коментарях.
Нагадаємо, нещодавно вона розповіла, як їй вдалось прийти до такої форми. За її словами, вона притримувалась дієти «зелений сік і 1000 калорій на день».
Особиста тренерка співачки Каміла Гудіс також зазначала, що схуднення Адель пов’язане саме зі зменшенням споживання калорій.
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