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Стало відомо, ким президент замінив Андрі Богдана. Так, керівником Офісу президента став Андрій Єрмак.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 11 лютого, український президент Володимир Зеленський призначив нового керівника Офісу президента. Так, ним став Андрій Єрмак, який був помічником президента. Новий указ Зеленського з’явився на сайті президента.
«Призначити Єрмака Андрія Борисовича Керівником Офісу Президента України», - йдеться в указі.
Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський поставив підпис під указом про звільнення Андрія Богдана з посади керівника Офісу президента. Раніше журналісти дізнались, що такий хід подій пов’язаний з можливим конфліктом Богдана та Єрмака.
Довідка: Андрій Єрмак – юрист. Він має 20-річний досвідом роботи. Також він є засновником «Міжнародної юридичної компанії», Garnet International Media Group. Також Єрмак є продюсером кількох фільмів.
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