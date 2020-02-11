Діти «ДНР» поїдуть у Москву на концерт Чичеріної

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Стало відомо, що дітям так званої «ДНР» влаштують культурний відпочинок у Москві та Тулі. Їм пообіцяли виступ на одній сцені з Юлією Чичеріною.
Новину передає «Преса України».
За даними російських ЗМІ, з 11 по 19 лютого діти з «ДНР» відправляться на «Щасливі канікули» в Москву і Тулу. Відомо, що до розважальної програми долучаться 27 дітей Ясинуватої та Докучаєвська. Крім того, з ними будуть 5 супроводжуючих.
Відповідну інформацію надали в прес-службі Російського центру.
«Уже відомо, що дітей чекає багато сюрпризів. Одним з таких стане виступ в Москві на одній сцені з рок-співачкою Юлією Чичериной на концерті "Ми діти твої, Росія!" А ведучою на цьому концерті буде актриса театру і кіно Наталія Колоскова, яка зіграла одну з головних ролей у фільмі "Ополченочка"», - відзначили ЗМІ.
Плакат заходу також опублікувала на своїй сторінці у соцмережі Юлія Чичеріна. До слова, у Тулі дітям проведуть екскурсії по фабриці пряників, музею зброї, музею-заповіднику Л.Н. Толстого «Ясна Поляна», Екзотаріум. У Москві дітям проведуть майстер-класи та заведуть їх у зоопарки, музеї, театри.
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