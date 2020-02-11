В Україні з'явилась гаряча лінія для попередження домашнього насильства

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Дмитро Дубілет повідомив про запуск у тестовому режимі лінії 1547. Цим номером можуть скористатись люди, які стикаються з домашнім насильством.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 11 лютого, міністр Кабміну Дмитро Дубілет зазначив у соцмережі про запуск гарячої лінії для попередження домашнього насильства. Наразі вона працює у тестовому режимі.
«Ми запустили гарячу лінію з попередження домашнього насильства. Номер 1547. Я люблю цей проєкт відразу з кількох причин», - написав він.
За словами міністра, проект важливий, оскільки, як показують дані ООН, кожна шоста жінка в Україні пережила принаймні одну з форм насильства протягом останніх 12 місяців. Крім того, від 1 до 3 млн дітей в Україні стають свідками або жертвами домашнього насильства.
«По-друге, мені подобається, що ми запустили цей проєкт за новим принципом — на спільній платформі. Завдяки цьому ми запустили лінію досить швидко та заощадили близько 25 млн грн бюджетних коштів, які спочатку планували витратити на створення окремого кол-центру», - наголосив він.
До слова, над проектом працювали перша леді Олена Зеленська та Марія Єфросиніна, міністерства соцполітики, охорони здоров'я, юстиції, освіти і науки, Нацполіція і Урядовий контакт-центр.
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