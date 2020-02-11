Кількість смертей від коронавірусу зросла до 1018 осіб

Аня Мартинюк 11 лютого 2020, 11:07

За даними китайських ЗМІ, кількість інфікованих перевищила 43 тисячі людей. Також відомо про випадки народження здорових дітей від матерів-носіїв коронавірусу.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 11 лютого, стало відомо, що кількість загиблих через коронавірус зросла до 1018 чоловік. Заражених людей нараховано 43 098 осіб. Відповідні статистичні дані навело Державне агентство КНР з питань охорони здоров'я.

«Підтверджені випадки хворих - 42 708 осіб в Китаї і близько 390 за кордоном. Летальні результати - 1 017 випадків в Китаї, і 1 за кордоном. Вилікувати вдалося 3 998 чоловік», - йдеться у повідомленні.

Крім того, у лікарні Тонджі, що базується в Ухані, троє жінок, у яких виявили коронавірус, народили здорових дітей. Тим не менше, діти наразі перебувають в ізоляції під спостереженням лікарів.

«Передачу вірусу від матері до дитини не підтверджено», - наголосили лікарі.

Нагадаємо, раніше від коронавірусу помер перший іноземець – дитина з американським громадянством. Також вірус підхопив один українець.