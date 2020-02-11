У Москві з кінозалу евакуювали Пугачову, Бондарчука і Лободу

Аня Мартинюк 11 лютого 2020, 10:32

Під час показу фільму «Лід-2» відбулось загоряння проводки. В результаті кіноглядачів терміново евакуювали.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 11 лютого, стало відомо, що днем раніше в московському кінотеатрі "Жовтень" відбулась прем'єра Жори Крижовнікова «Лід-2». Однак під час трансляції фільму відбулося загоряння проводки. В результаті кіноглядачів, серед яких чимало знаменитостей, евакуювали.

Зокрема, про інцидент повідомила співачка Алла Пугачова. У соцмережі вона зазначила, що пожежна тривога прозвучала в момент, коли героїня фільму заспівала її пісню «Озеро надії».

«Доведеться ще раз піти додивитися фільм і дослухати пісню. Нашу пісню не задушиш, не вб'єш», - додала вона.

За попередніми даними, подивитися фільм також прибули Світлана Лобода, Олександр Петров, Федір Бондарчук з Пауліною Андрєєвою та інші. Відомо, що ніхто не постраждав.