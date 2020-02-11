У Москві з кінозалу евакуювали Пугачову, Бондарчука і Лободу

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Під час показу фільму «Лід-2» відбулось загоряння проводки. В результаті кіноглядачів терміново евакуювали.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 11 лютого, стало відомо, що днем раніше в московському кінотеатрі "Жовтень" відбулась прем'єра Жори Крижовнікова «Лід-2». Однак під час трансляції фільму відбулося загоряння проводки. В результаті кіноглядачів, серед яких чимало знаменитостей, евакуювали.
Зокрема, про інцидент повідомила співачка Алла Пугачова. У соцмережі вона зазначила, що пожежна тривога прозвучала в момент, коли героїня фільму заспівала її пісню «Озеро надії».
«Доведеться ще раз піти додивитися фільм і дослухати пісню. Нашу пісню не задушиш, не вб'єш», - додала вона.
За попередніми даними, подивитися фільм також прибули Світлана Лобода, Олександр Петров, Федір Бондарчук з Пауліною Андрєєвою та інші. Відомо, що ніхто не постраждав.
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