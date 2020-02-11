Депутат назвав Звіробій проектом «Рябошапки-СБУ-Порошенка»

Аня Мартинюк 11 лютого 2020, 09:10

Олександр Дубінський відреагував на листування Марусі Звіробій з пранкером Джокером. Нардеп зазначив, що тепер стало остаточно ясно, що волонтерка є проектом генпрокурора, СБУ та Петра Порошенка.

Новину передає «Преса України».

Депутат партії «Слуга народу» Олександр Дубінський прокоментував появу листування Марусі Звіробій та пранкера Джокера. На своїй сторінці у соцмережі він зазначив, що тепер він переконаний у тому, що Звіробій - це «проект Рябошапки-СБУ-Порошенко».

«Ненав'язливо ліплять з Марусі вітчизняну Жанну дарк і патріота. У тій же логіці, в якій обговорювали «сакральну жертву» вбивці Шеремета», - додав він.

Нагадаємо, Джокер спілкувався з волонтеркою Звіробій від імені нардепа Ірини Геращенко. Так, Звіробій зазначила, що у неї виразка шлунка і вона «валитиме» Зеленського.

«Поспілкувався з Марусею Звіробій від імені Ірини Геращенко. У Звіробій великі політичні амбіції. «Буду валити його (Зеленського) щодо відведення військ ... я йому п*дару покажу». Але перш хоче підлікуватися, тому просить Ірину підлікувати її в Феофанії», - зазначив пранкер.