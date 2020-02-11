В Apple погодились заплатити штраф за сповільнення роботи старих айфонів

Аня Мартинюк 11 лютого 2020, 08:38

Влада Франції вирішила оштрафувати Apple за приховування факту сповільнення роботи Apple своїх смартфонів. Компанія погодилась заплатити штраф.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 11 лютого, стало відомо, що влада Франції дала добро на стягнення з американської компанії Apple штраф. Так, технологічний гігант заплатить 27 мільйонів доларів за умисне сповільнення роботи айфонів старих моделей. Apple пояснили, що робити такі дії без попередження користувачів не правильно.

У компанії погодились заплатити штраф.

Нагадаємо, у 2017 році Apple визнала, що сповільнювала роботу старих моделей айфон. Представники компанії вирішили запевнити, що таким чином хотіли продовжити термін роботи пристрою.

Тим часом власники айфнів в один голос заявили, що Apple таким чином хотіла стимулювати купувати нові моделі.

«Ми прагнемо забезпечити своїх користувачів найкращими можливостями, у тому числі поліпшити загальну продуктивність і продовжити термін служби пристроїв. Літієві батареї з часом стають занадто слабкими для того, щоб підтримувати активну роботу смартфона на холоді й при слабкому заряді», - виправдались в Apple.