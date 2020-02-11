Українці віком до 20 років йтимуть в армію добровільно - Загороднюк

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У Міноборони запевнили, що українці у віці 18 та 19 років йтимуть в армію виключно за власною згодою, написавши відповідну заяву.
Новину передає «Преса України».
Міністр оборони України Андрій Загороднюк виступив в ефірі шоу «Свобода слова», що на телеканалі ICTV. Так, він зробив важливу заяву щодо призовників. За його словами, юнаків у віці 18 і 19 років будуть призивати в армію лише тоді, коли вони самі напишуть заяву на прийняття в службу.
«Ми зараз готуємо розпорядження Кабміну щодо людей, які будуть призиватися на строкову службу. Воно видається кожні півроку на конкретний заклик. Я його вже підписав і передав. У розпорядженні буде чітко написано: тільки за письмовою заявою в 18-19 років. Ніякого обов'язкового призову до 20 років не буде», - наголосив він.
Нагадаємо, раніше український президент Володимир Зеленський поставив підпис під указом, згідно з яким планується закликати на строкову військову службу з 18 років, а не з 20.
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