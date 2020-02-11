На Гощанщині син з необережності застрелив батька

Аня Мартинюк 11 лютого 2020, 07:34

Трагічний випадок стався поблизу села Бабин. Батько та син пристрілювали зброю. На жаль, куля поцілила 52-річному чоловіку в голову.

Новину передає «Преса України».

Вчора, 10 лютого, поблизу села Бабин, Гощанський район, 19-річний чоловік з необережності застрелив батька. Відомо, що батько із сином виїхали у лісовий масив для пристрілювання нарізної мисливської зброї. На жаль, одна з куль поцілила 52-річному чоловіку в голову. Він загинув на місці.

Повідомлення про вбивство надійшло до поліції близько 16-ї години.

«Відповідно до лікарського свідоцтва смерть чоловіка настала внаслідок вогнепального кульового наскрізного поранення голови», - відзначили у поліції.

Наразі встановлюються усі обставини події. Розслідування розпочато за частиною 1 статті 119 Кримінального кодексу України (вбивство через необережність).