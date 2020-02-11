На Гощанщині син з необережності застрелив батька

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Трагічний випадок стався поблизу села Бабин. Батько та син пристрілювали зброю. На жаль, куля поцілила 52-річному чоловіку в голову.
Новину передає «Преса України».
Вчора, 10 лютого, поблизу села Бабин, Гощанський район, 19-річний чоловік з необережності застрелив батька. Відомо, що батько із сином виїхали у лісовий масив для пристрілювання нарізної мисливської зброї. На жаль, одна з куль поцілила 52-річному чоловіку в голову. Він загинув на місці.
Повідомлення про вбивство надійшло до поліції близько 16-ї години.
«Відповідно до лікарського свідоцтва смерть чоловіка настала внаслідок вогнепального кульового наскрізного поранення голови», - відзначили у поліції.
Наразі встановлюються усі обставини події. Розслідування розпочато за частиною 1 статті 119 Кримінального кодексу України (вбивство через необережність).
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