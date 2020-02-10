В Україні здешевшав автогаз

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Українські водії, які заправляють свої транспортні засоби автогазом, помітили певне зниженні ціни на цей вид палива.
Новину передає «Преса України».
Станом на 10 лютого середня роздрібна вартість автогазу на АЗС України становить 12,04 грн/л. Варто зазначити, що в період з 8 по 10 лютого ряд АЗС знизили ціни на 10-50 копійок за літр.
Відповідну інформацію представили в консалтинговій компанії UPECO, посилаючись на дані моніторингу.
«Наприклад, на станціях Avantage 7 у Києві скраплений газ подешевшав на 10 копійок за літр, до 10,75 гривні. На "БРСМ-Нафті" ціну знизили на 10 копійок за літр, до 11,49 гривні. На АЗС Marshal в Харківській і Сумській областях ціна знизилася на 20 копійок за літр, до 10,9 гривні. У мережі Rodnik ціна знизилася на 20 копійок за літр, до 11,19 гривні», - йдеться у повідомленні.
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