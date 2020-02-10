Сергій Безруков вкотре навідався у Крим

Аня Мартинюк 10 лютого 2020, 14:36

За даними російських ЗМІ, актор Сергій Безруков, внесений в «Миротворець», знову відвідав анексований півострів з метою гастролів.

Новину передає «Преса України».

Російський актор Сергій Безруков навідався в анексований Крим. Про це він повідомив на своїй сторінці в соцмережі. Так, він показав колекцію картин і експонатів сімферопольського художнього музею.

Як відомо, Безруков прибув у Крим не просто так, а на гастролі.

«Вирішив сходити в художній музей в Сімферополі. Кажуть, хороша колекція і збори хороше», - зазначив він.

Нагадаємо, Сергій Безруков внесений у базу сайту «Миротворець». Причина – він відвідав форум «Таврида» у Криму у 2017 році.