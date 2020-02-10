Сергій Безруков вкотре навідався у Крим

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За даними російських ЗМІ, актор Сергій Безруков, внесений в «Миротворець», знову відвідав анексований півострів з метою гастролів.
Новину передає «Преса України».
Російський актор Сергій Безруков навідався в анексований Крим. Про це він повідомив на своїй сторінці в соцмережі. Так, він показав колекцію картин і експонатів сімферопольського художнього музею.
Як відомо, Безруков прибув у Крим не просто так, а на гастролі.
«Вирішив сходити в художній музей в Сімферополі. Кажуть, хороша колекція і збори хороше», - зазначив він.
Нагадаємо, Сергій Безруков внесений у базу сайту «Миротворець». Причина – він відвідав форум «Таврида» у Криму у 2017 році.
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Свято-Троицкий Монастырь....Симферополь! Здесь служил Святитель Лука,Войно-Ясенецкий... и здесь покоятся его мощи... Легендарная личность,уникальный человек,потрясающий хирург... Я горжусь,что мой отец,Виталий Безруков,сыграл этого Великого человека в кино... Биографический фильм «Лука»... Будет интересно? Рекомендую к просмотру!
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