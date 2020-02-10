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Сергій Безруков вкотре навідався у Крим

Аня Мартинюк 10 лютого 2020, 14:36
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Сергій Безруков вкотре навідався у Крим

За даними російських ЗМІ, актор Сергій Безруков, внесений в «Миротворець», знову відвідав анексований півострів з метою гастролів. 

Новину передає «Преса України».

Російський актор Сергій Безруков навідався в анексований Крим. Про це він повідомив на своїй сторінці в соцмережі. Так, він показав колекцію картин і експонатів сімферопольського художнього музею. 

Як відомо, Безруков прибув у Крим не просто так, а на гастролі.

«Вирішив сходити в художній музей в Сімферополі. Кажуть, хороша колекція і збори хороше», - зазначив він.

Нагадаємо, Сергій Безруков внесений у базу сайту «Миротворець». Причина – він відвідав форум «Таврида» у Криму у 2017 році.

 
 
 
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Симферополь...Художественный музей... Замечательная коллекция... Рекомендую) Дорогие мои,Хоррошие!) Добро пожаловать на фото-видео-экскурсию...) Ещё больше фото - на моей странице в Фейсбуке! #Симферополь #художественныймузей #коллекция #чтопосмотреть

Допис, поширений Сергей Безруков (@s_bezrukov)

 
 
 
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Свято-Троицкий Монастырь....Симферополь! Здесь служил Святитель Лука,Войно-Ясенецкий... и здесь покоятся его мощи... Легендарная личность,уникальный человек,потрясающий хирург... Я горжусь,что мой отец,Виталий Безруков,сыграл этого Великого человека в кино... Биографический фильм «Лука»... Будет интересно? Рекомендую к просмотру!

Допис, поширений Сергей Безруков (@s_bezrukov)

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