На Одещині пенсіонер встромив в живіт онука ножа

Аня Мартинюк 10 лютого 2020, 13:57

Правоохоронці встановили, що 68-річний пенсіонер пішов на такий крок на тлі побутової сварки.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 10 лютого, стало відомо, що в Одеській області 68-річний пенсіонер скоїв напад на свого 23-річного онука. За даними поліцейських, інформація про інцидент поступила від медиків, які доставили потерпілого до лікарні.

Правоохоронці встановили, що дід та онук прописані за однією адресою. Пенсіонер підтвердив, що вдарив онука ножем в живіт. Відбулося це під час побутової сварки.

«При огляді місця події правоохоронці вилучили ймовірне знаряддя злочину - ніж і почали по цьому факту провадження у ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України», - зазначили ГУНП в Одеській області.

Тепер чоловік перебуватиме під домашнім арештом. Триває досудове розслідування.