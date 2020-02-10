Україна націлилась наростити виробництво м’яса птиці

Аня Мартинюк 10 лютого 2020, 11:34

Українські експерти зауважили, що у 2020 році можливе нарощення виробництва м’яса птиці, яке користується попитом у країнах ЄС та Азії.

Новину передає «Преса України».

Українські експерти Економічного дискусійного клубу повідомили, що у поточному році на внутрішньому ринку країни очікується нарощування виробництва м'яса птиці. А саме на 7-8% при стабілізації виробництва свинини і яловичини.

«Обсяги експорту м'ясної продукції протягом 2019 р виросли на 22% до 499 тис. т. Нарощування присутності української м'ясної продукції на світових ринках відбувається завдяки галузі птахівництва. Частка м'яса птиці в загальному обсязі експорту становить 83% (415 тис. т, або на 26% більше, ніж роком раніше)», - йдеться у повідомленні.

Тим часом імпорт такої продукції, за прогнозом, не перевищить результат 2019 року. Експерти також нагадали, що українське м’ясо птиці популярне у країнах Азії та ЄС.