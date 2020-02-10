У 2019 році українці найчастіше подорожували до Польщі

Аня Мартинюк 10 лютого 2020, 10:54

У ДПС розповіли, в які країни у минулому році українці подорожували найчастіше.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 10 лютого, стало відомо, куди у 2019 році українці найчастіше подорожували за кордон та яким саме транспортом. Свіжі статистичні дані привели у Державній прикордонній службі.

Так, найбільше подорожей українці здійснили до Польщі. За даними ДПС, кордон до сусідньої країни було перетнуто понад 102 млн разів.

«Велику частину від оформлених пасажирів в минулому році - близько 75 млн чоловік (з урахуванням того, що одна людина могла перетинати кордон кілька разів) - склали громадяни України. Ці показники майже на 4 млн більше, ніж за 2018 рік», - йдеться у повідомленні.

Тим часом подорожі до Росії, навпаки, скоротились, 3,9 млн (- 6%). Також відомо, що серед туристичних напрямів перше місце дісталось Катару (+ 37%). Наступними у рейтингу зазначені Єгипет (+ 36%), Грузія (+ 23%), Туреччина (+ 21%), ОАЕ (+ 20%).

До слова, у минулому році 30,5 млн українських туристів скористались наземним транспортом, 15 млн – літаками.