У 2019 році українці найчастіше подорожували до Польщі

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У ДПС розповіли, в які країни у минулому році українці подорожували найчастіше.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 10 лютого, стало відомо, куди у 2019 році українці найчастіше подорожували за кордон та яким саме транспортом. Свіжі статистичні дані привели у Державній прикордонній службі.
Так, найбільше подорожей українці здійснили до Польщі. За даними ДПС, кордон до сусідньої країни було перетнуто понад 102 млн разів.
«Велику частину від оформлених пасажирів в минулому році - близько 75 млн чоловік (з урахуванням того, що одна людина могла перетинати кордон кілька разів) - склали громадяни України. Ці показники майже на 4 млн більше, ніж за 2018 рік», - йдеться у повідомленні.
Тим часом подорожі до Росії, навпаки, скоротились, 3,9 млн (- 6%). Також відомо, що серед туристичних напрямів перше місце дісталось Катару (+ 37%). Наступними у рейтингу зазначені Єгипет (+ 36%), Грузія (+ 23%), Туреччина (+ 21%), ОАЕ (+ 20%).
До слова, у минулому році 30,5 млн українських туристів скористались наземним транспортом, 15 млн – літаками.
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