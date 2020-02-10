У Каховському водосховищі знайшли пестициди

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У зв’язку з потраплянням небезпечних пестицидів в Каховське водосховище у місті Апостолове закрили школи та закликали людей не споживати воду.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 10 лютого, стало відомо, що у місті Апостолове Дніпропетровської області комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виявила перевищення норм забруднюючих речовин. А саме в Каховському водосховищі.
Експерти виявили диазинон і хлорпірифос. В результаті у місті закрили дитсадки, школи та установи культурної і соціальної сфери. А саме до 12 лютого. Також жителів міста закликали не споживати воду з-під крану.
Наразі експерти шукають джерело забруднення. Перевіркою займеться Нацполіція і Нікопольська прокуратура. Вони перевірять Каховське водосховище і канал Дніпро - Кривий Ріг на джерела забруднення.
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