На Львівщині водій протягнув поліцейського на авто 100 метрів

Аня Мартинюк 10 лютого 2020, 09:46

Стало відомо про інцидент на Львівщині. Тут водій затиснув руку поліцейського в авто, після чого дав газу.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 10 лютого, стало відомо, що у минулі вихідні у Львівській області оперативники сповістили патрульних про авто Renault Megane, в якому може знаходитись особа у розшуку. В результаті на вулиці Ганкевича інспектори зупинили відповідний автомобіль.

«Чоловік помітно нервував. Він лише трохи відкрив вікно і почав давати для ознайомлення документи. Раптом невідомий різко підняв скло і затиснув руку патрульному і рушив. Напарник і співробітники УПН намагалися зупинити транспортний засіб», - відзначили у прес-службі поліції.

Як зазначається, водій зупинився, протягнувши поліцейського близько 100 метрів. Встановлено, що за кермом авто знаходився 24-річний львів’янин. Разом з ним в авто знаходилась 34-річна львів'янка, яка перебувала у розшуку за крадіжку. У неї знайшли 10 грамів метадону.

До слова, водій відмовився проходити перевірку на стан наркотичного сп'яніння. Тепер він відповідатиме згідно ч.2 ст.342 (Опір працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов'язків) КК, а також ч.2 ст.345 (Умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків) КК.