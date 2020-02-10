Вперше в історії Оскар отримав фільм не американського виробництва

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Фільм «Паразити» отримав одразу чотири премії Оскар. Серед них головна – «Кращий фільм».
Новину передає «Преса України».
В ніч з 9 на 10 лютого в Лос-Анджелесі пройшла 92-я церемонія вручення найпрестижнішої кінопремії світу Оскар. Цьогоріч головну статуетку вперше було вручено стрічці не американського походження. А саме «Кращий фільм». Крім того, стрічка та її творці перемогли у номінаціях «Кращий режисер», «Кращий іноземний фільм», «Кращий оригінальний сценарій».
Мова йде про фільм режисера Бонг-Хун «Паразити», Південна Корея. До слова, це також перший південнокорейський фільм, який був номінований на Оскар та здобув нагороду.
Варто зазначити, що золоті статуетки отримали усім відомі актори Рене Зелвегер, Хоакін Фенікс, Лаура Дерн та Бред Пітт. Усі четверо талановитих театралів пройшли сезон нагород, тобто вони виграли одні й ті ж категорії на Золотому глобусі, Гільдії кіноакторів, Вибір критиків та Оскарі.
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