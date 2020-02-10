У 2019 році українці найчастіше подорожували до Польщі 10:54
На Львівщині водій протягнув поліцейського на авто 100 метрів 09:46
Вперше в історії Оскар отримав фільм не американського виробництва 09:15
Українця з корона вірусом відправили у лікарню на два тижні 08:42
Гончарук назвав кандидата на посаду міністра окупованих територій 08:10
Офіційна гривня розпочала тиждень зі зміцнення до долара та євро 07:34
Викрито схему неякісного обслуговування українських літаків 16:35
Депутат вказав блогерці Соколовій на недоцільність просити гроші з держбюджету 13:47
Стало відомо про перший випадок зараження коронавірусом громадянина України. Він перебував на японському лайнері Diamond Princess.
Новину передає «Преса України».
У Міністерстві охорони здоров’я України повідомили, що українець, який є членом екіпажу японського круїзного лайнера Diamond Princess, де нещодавно виявили коронавірус у понад півсотні людей, теж серед заражених.
Громадянин України тепер перебуватиме у японській лікарні щонайменше 14 днів. Як відомо, це перший зафіксований випадок захворювання серед українців.
«Зараз українець знятий з лайнера, який знаходиться на карантині біля берегів Японії, і перевезений в японську лікарню столичного регіону. Там він буде перебувати в ізоляції під відповідним медичним наглядом не менше 14 днів», - розповіли у міністерстві.
Відомо, що на лайнері перебували 25 українців. Повернувшись на батьківщину, за ним буде встановлено медико-санітарне спостереження. Однак, коли саме вони повернуться, наразі невідомо.
15:05: В Україні здешевшав автогаз
10:54: У 2019 році українці найчастіше подорожували до Польщі
09:46: На Львівщині водій протягнув поліцейського на авто 100 метрів
09:15: Вперше в історії Оскар отримав фільм не американського виробництва
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.