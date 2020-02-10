Українця з корона вірусом відправили у лікарню на два тижні

Аня Мартинюк 10 лютого 2020, 08:42

Стало відомо про перший випадок зараження коронавірусом громадянина України. Він перебував на японському лайнері Diamond Princess.

Новину передає «Преса України».

У Міністерстві охорони здоров’я України повідомили, що українець, який є членом екіпажу японського круїзного лайнера Diamond Princess, де нещодавно виявили коронавірус у понад півсотні людей, теж серед заражених.

Громадянин України тепер перебуватиме у японській лікарні щонайменше 14 днів. Як відомо, це перший зафіксований випадок захворювання серед українців.

«Зараз українець знятий з лайнера, який знаходиться на карантині біля берегів Японії, і перевезений в японську лікарню столичного регіону. Там він буде перебувати в ізоляції під відповідним медичним наглядом не менше 14 днів», - розповіли у міністерстві.

Відомо, що на лайнері перебували 25 українців. Повернувшись на батьківщину, за ним буде встановлено медико-санітарне спостереження. Однак, коли саме вони повернуться, наразі невідомо.