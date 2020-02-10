Гончарук назвав кандидата на посаду міністра окупованих територій

Аня Мартинюк 10 лютого 2020, 08:10

Прем’єр-міністр України заявив, що планує поділити Міністерство ветеранів та окупованих територій. Також він назвав одного з кандидатів на важливу посаду.

Новину передає «Преса України».

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук виступив в програмі «Факти тижня», що на телеканалі ICTV. Так, він зробив важливу заяву щодо того, кому запропоновано посаду міністра окупованих територій. За словами Гончарука, відповідна пропозиція була направлена представнику України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи Олексію Резнікову.

Гончарук також додав, що планується поділити Міністерство ветеранів та окупованих територій. Очікується, що кандидатуру Резнікова можуть внести в Парламент найближчим часом.

«Я не виключаю, що найближчим часом я внесу, а парламент підтримає це кадрове призначення», - йшлось у його заяві.

Нагадаємо, 4 лютого Олексій Гончарук заявив, що в Україні з'явиться Міністерство з питань окупованих територій. За словами прем'єра, це дасть можливість «набагато ефективніше працювати над питаннями реінтеграції Донбасу».