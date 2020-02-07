Партія Порошенка заблокувала трибуну ВРУ

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Представникам партії «ЄС» довелось порушити регламент і заблокувати трибуни ВРУ. Причина – нардепам не хотіли дати слово.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 7 лютого, партія колишнього президента України Петра Порошенка «Європейська солідарність» заблокувала трибуну ВРУ. Причиною такого ходу подій стало обурення представників команди Порошенка на те, що їм не дають можливості поставити запитання до прем’єра-міністра Олексія Гончарука.
Зокрема, Ірина Геращенко мала запитання до прем'єра. В результаті спікер Дмитро Разумков дав слово представникам ПЄС.
Тим не менше, Разумков наголосив, що ПЄС порушує регламент. До слова, від партії Петра Порошенка виступив Олексій Гончаренко. Останній вирішив розкритикувати прем'єр-міністра за те, що він не пішов у відставку на тлі скандалу з записом його розмови з представниками НБУ.
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