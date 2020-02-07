Рівненські водії скаржаться на неадекватних власників BMW

Аня Мартинюк 07 лютого 2020, 11:55

Рівненські водії почали активно скаржитись на власників авто BMW, які виділяються небезпечною їздою. Як виявилось, «BMW-шники» дуже часто дозволяють собі порушувати правила дорожнього руху, що створює дискомфорт для законослухняних водіїв. Що вже казати про аварійну обстановку?!

Новину передає «Преса України».

Рівне – місто, яке найбільше «прийняло» у себе автомобілів з Польщі. Такому ходу подій сприяла близькість розташування до сусідньої Польщі, куди українці часто їздять з метою заробітків. В результаті молодь, яка ніколи раніше не була за кермом, отримала доступ до дешевих та часто надто потужних автомобілів, які вимагають водійського досвіду та правильного поводження.

Фаворитом серед вживаних авто у молодих водіїв, натхненних, ймовірно, стрічкою «Бумер», залишається BMW.

«BMW-бляхи заполонили Рівне. Якщо хтось й встиг розмитнити авто, то обов'язково скористався послугою «особливого» номера. Господи, село і люди», - відзначила автоводійка Наталія, додавши, що водії на BMW відрізняються особливою їздою.

Так, за словами рівненських водіїв, вони неодноразово помічають, як «BMW-шники» порушують правила дорожнього руху. Зокрема, найчастішими витівками є неправильне перелаштування в ряд, виїзд на зустрічну смугу у забороненому місці, перевищення дозволеної швидкості, що створює аварійну обстановку на дорогах.

«І це лише декілька прикладів. Буває, водії намагаються вразити своєю «бляхою», дрифтуючи посеред проїжджої частини. Хотілось би, щоб патрульні реагували на «особливих», як вони про себе думають, водіїв», - додав водій маршрутки Степан, який став свідком подібного концерту.

Про своє обурення до горе-водіїв рівняни та інші небайдужі українці не соромляться заявляти у коментарях до подібних інцидентів.