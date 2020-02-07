Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Тимошенко закликала українців відвідати домівки «слуг народу»
  • Шарій розібрав незручні запитання Бужанського до Рябошапки
  • Дубілет відреагував на фейк про фальсифікацію оцінки чисельності населення

Дослідники визначили потенційну тварину-носія коронавірусу

Аня Мартинюк 07 лютого 2020, 11:27
Версія для друку
Дослідники визначили потенційну тварину-носія коронавірусу

Китайські дослідники дійшли до висновку, що така незвична тварина, як панголін, може бути небезпечною для людини.

Новину передає «Преса України». 

Сьогодні, 7 лютого, стало відомо, що дослідники визначили тварину, яка може бути проміжни носіям смертоносного коронавірусу. Група дослідників Південно-Китайського сільськогосподарського університету та дослідників лабораторії сучасного сільського господарства Лінгнань Гуандун проаналізувала понад 1000 зразків метагенома. 

В результаті вони встановили, що панголіни  є потенційними проміжними господарями вірусу. 

«Шляхом молекулярно-біологічного виявлення ми з’ясували, що позитивна норма β коронавірусу у панголінах становить 70 відсотків», - відзначили дослідники. 

Професор Шень Юнгі, один із дослідників Південно-Китайського сільськогосподарського університету, заявив на прес-конференції, що панголіни можуть бути не єдиним потенційним проміжним господарем вірусу. В результаті Шень Юнгі закликав людей триматися подалі від диких тварин. 

Читайте також:

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції