Шоумен «Лялька Кен» розповів про перевтілення у жінку

Аня Мартинюк 07 лютого 2020, 10:48

Медійна особа Родріго Алвес, якого в народі називають «Лялька Кен», розповів , як його організм адаптується до численних операцій. Зокрема, до гормональної терапії, яка має на меті зробити з чоловіка повноцінну жінку.

Новину передає «Преса України».

Шоумен Родріго Алвес, відомий пристрастю до пластичних операцій з метою отримання лялькового тіла, поділився враженнями після проведення останніх операцій. 36-річний чоловік, як відомо, вирішив перевтілитися у жінку. У Туреччині йому зробили момопластику, також йому видалили «адамове яблуко».

Телевізійна зірка зізналась, що лікування організм сприймає добре.

«Я ніколи не почувався так добре, як зараз. Будучи жінкою. Я хотів би, аби моє перевтілення відбулось ще раніше. І за словами моїх лікарів, мій організм дуже швидко і позитивно реагує на гормональну терапію. Моя шкіра дуже м'яка, стегна та сідниці збільшуються, а волосся росте так швидко!» - розповів він ЗМІ.

Відомо, що ще одна важлива операція чекає Родріго у Бельгії. До слова, на сторінці у соцмережі знаменитість описує себе таким чином: «Телевізійна особистість 300 телевізійних шоу в 24 країнах. Розмовляю 6 мовами, активний мандрівник, фешіоніста, любитель мейкап та індустрії краси, косметично модифікований».