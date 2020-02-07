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Медійна особа Родріго Алвес, якого в народі називають «Лялька Кен», розповів , як його організм адаптується до численних операцій. Зокрема, до гормональної терапії, яка має на меті зробити з чоловіка повноцінну жінку.
Новину передає «Преса України».
Шоумен Родріго Алвес, відомий пристрастю до пластичних операцій з метою отримання лялькового тіла, поділився враженнями після проведення останніх операцій. 36-річний чоловік, як відомо, вирішив перевтілитися у жінку. У Туреччині йому зробили момопластику, також йому видалили «адамове яблуко».
Телевізійна зірка зізналась, що лікування організм сприймає добре.
«Я ніколи не почувався так добре, як зараз. Будучи жінкою. Я хотів би, аби моє перевтілення відбулось ще раніше. І за словами моїх лікарів, мій організм дуже швидко і позитивно реагує на гормональну терапію. Моя шкіра дуже м'яка, стегна та сідниці збільшуються, а волосся росте так швидко!» - розповів він ЗМІ.
Відомо, що ще одна важлива операція чекає Родріго у Бельгії. До слова, на сторінці у соцмережі знаменитість описує себе таким чином: «Телевізійна особистість 300 телевізійних шоу в 24 країнах. Розмовляю 6 мовами, активний мандрівник, фешіоніста, любитель мейкап та індустрії краси, косметично модифікований».
10:48: Шоумен «Лялька Кен» розповів про перевтілення у жінку
10:21: Тимошенко закликала українців відвідати домівки «слуг народу»
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