Тимошенко закликала українців відвідати домівки «слуг народу»

Аня Мартинюк 07 лютого 2020, 10:21

Юлія Тимошенко заявила, що за вказівкою Володимира Зеленського відбувається здача майбутнього України. Мова йде про план дозволити іноземцям купувати сільськогосподарські землі. Тому вона запропонувала українцям вступити у «боротьбу».

Новину передає «Преса України».

Лідер «Батьківщини» Юлія Тимошеко заявила, що вчора, 6 лютого, вона цілий день простояла у президії ВРУ. За її словами, вона мала мету – показати, що розгляд закону про продаж землі - це не парламентаризм.

«Правки депутатів на комітеті не пройшли належного обговорення, а пропозиції аграріїв були взагалі проігноровані. Я стояла цілий день, щоб всі знали: наша фракція, та і вся країна - проти розпродажу сільськогосподарської землі, якого так прагне влада», - наголосила вона.

Політик також додала, що президентська фракція «Слуга народу» голосувала проти того, щоб люди самі визначили долю сільськогосподарських земель. А саме проти референдуму.

«Це не демократія. Це фейк. Це здача майбутнього України за вказівкою Зеленського», - підкреслила вона.

Тимошенко також розповіла, що ще можна зробити у ситуації, що склалась. За словами депутата, наступний тиждень не буде засідань ВРУ.

«Прийдіть до ваших депутатів «Слуг народу», прийдіть до них додому. Ви їх обирали. І запитайте, чому вони сьогодні здають ваші інтереси», - заявила Тимошенко.