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Тимошенко закликала українців відвідати домівки «слуг народу»

Аня Мартинюк 07 лютого 2020, 10:21
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Тимошенко закликала українців відвідати домівки «слуг народу»

Юлія Тимошенко заявила, що за вказівкою Володимира Зеленського відбувається здача майбутнього України. Мова йде про план дозволити іноземцям купувати сільськогосподарські  землі. Тому вона запропонувала українцям вступити у «боротьбу».

Новину передає «Преса України».

Лідер «Батьківщини» Юлія Тимошеко заявила, що вчора, 6 лютого, вона цілий день простояла у президії ВРУ. За її словами, вона мала мету – показати, що розгляд закону про продаж землі - це не парламентаризм. 

«Правки депутатів на комітеті не пройшли належного обговорення, а пропозиції аграріїв були взагалі проігноровані. Я стояла цілий день, щоб всі знали: наша фракція, та і вся країна - проти розпродажу сільськогосподарської землі, якого так прагне влада», - наголосила вона.

Політик також додала, що президентська фракція «Слуга народу» голосувала проти того, щоб люди самі визначили долю сільськогосподарських земель. А саме проти референдуму.

«Це не демократія. Це фейк. Це здача майбутнього України за вказівкою Зеленського», - підкреслила вона.

Тимошенко також розповіла, що ще можна зробити у ситуації, що склалась. За словами депутата, наступний тиждень не буде засідань ВРУ.

«Прийдіть до ваших депутатів «Слуг народу», прийдіть до них додому. Ви їх обирали. І запитайте, чому вони сьогодні здають ваші інтереси», - заявила Тимошенко. 

 

 

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