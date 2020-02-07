Тимошенко закликала українців відвідати домівки «слуг народу»

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Юлія Тимошенко заявила, що за вказівкою Володимира Зеленського відбувається здача майбутнього України. Мова йде про план дозволити іноземцям купувати сільськогосподарські землі. Тому вона запропонувала українцям вступити у «боротьбу».
Новину передає «Преса України».
Лідер «Батьківщини» Юлія Тимошеко заявила, що вчора, 6 лютого, вона цілий день простояла у президії ВРУ. За її словами, вона мала мету – показати, що розгляд закону про продаж землі - це не парламентаризм.
«Правки депутатів на комітеті не пройшли належного обговорення, а пропозиції аграріїв були взагалі проігноровані. Я стояла цілий день, щоб всі знали: наша фракція, та і вся країна - проти розпродажу сільськогосподарської землі, якого так прагне влада», - наголосила вона.
Політик також додала, що президентська фракція «Слуга народу» голосувала проти того, щоб люди самі визначили долю сільськогосподарських земель. А саме проти референдуму.
«Це не демократія. Це фейк. Це здача майбутнього України за вказівкою Зеленського», - підкреслила вона.
Тимошенко також розповіла, що ще можна зробити у ситуації, що склалась. За словами депутата, наступний тиждень не буде засідань ВРУ.
«Прийдіть до ваших депутатів «Слуг народу», прийдіть до них додому. Ви їх обирали. І запитайте, чому вони сьогодні здають ваші інтереси», - заявила Тимошенко.
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