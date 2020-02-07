Через брак води у Криму запропонували закрити автомийки

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У зв’язку з нестачею питної води у Криму активіст закликав позакривати авто мийки в цілях економії.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 7 лютого, стало відомо, що директор АНО "ЖКГ Контроль РК", член Громадської палати республіки Анатолій Петров звернувся до міської влади Сімферополя. Так, він закликав закрити авто мийки, які не використовують замкнутий цикл водоциркуляції.
Так, Петрову не сподобалось, що на тлі проблеми з водою на телебаченні показують автомийників, які заявляють, що у них проблем з водою не має.
«Показують господаря мийки, і він, задоволений, віщає, що з водою у нього все нормально. Подають і обмеження немає ... Питну воду - мити машини!!! Тобто всі ці бізнес мийки без оборотного циклу спокійно роблять свій бізнес на питній воді!!! Де той горезвісний штаб міської? Де міськадміністрація? Прокиньтеся, наведіть законний порядок з цими мийками. Закрити всі!», - заявив він.
Нагадаємо, раніше голова адміністрації Сімферополя Олена Проценко заявила, що через брак води у водосховищах подавати воду в приватні і багатоквартирні житлові будинки міста будуть за графіками. Так, обмежена подача для кримчан наступить за планом з 10 лютого. Тим не менше, ідея з подачею води по графіку ще не затверджена.
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